Avcılar'da Sokak Kedileri İçin Alınan Mama Çalındı

Avcılar'da sokak kedileri için alınan 15 kiloluk mama çalındı. Şüpheli güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kedilere mama veren Berrin Deniz, çalınan mamayı fark etti ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

AVCILAR'da sokak kedileri için alınan 15 kiloluk mama çalındı. Binaya girdikten sonra mama torbasını sırtına alarak kaçan şüpheli güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Mahallesi'ndeki evinde 7 kedinin yanı sıra binanın bodrum katında anne ve 3 yavru kediye bakan, sokaktaki kedilere de mama bırakan Berrin Deniz geçen 19 Ekim Perşembe günü işten eve gelince depoya indi. Kedilere mama veren Deniz, kısa süre önce aldıkları her biri yaklaşık 800 lira tutarındaki 15'er kiloluk 3 mama torbasından birisinin yerinde olmadığını fark etti. Özel bir şirkette çalışan Deniz, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde saat 20.30 sıralarında binanın giriş kapısı önüne gelen şüphelinin beklediğini, bir kurye binadan çıktıktan sonra şüphelinin kapı kapanırken elini araya koyduğunu ve içeri girdiğini, bodrum kata inip taşıdığı torbayı alıp gittiği görüldü.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Berrin Deniz, "5 dakika önce gelmiş olsam, tanımadığım o kişiyle yüz yüze kalmış olacaktım, sonuç çok daha kötü olabilirdi. Avcılar'da gönüllü olarak sokaktaki kedilere besleme yapıyorum. Evimde 7 kedi bakıyorum, çoğu engelli kediler. Muhtaç, ihtiyacı olan kedilere hem depomdan hem evimde bakıyorum. Mama fiyatları inanılmaz yüksek ve zor şartlarda alıyoruz. Çok üzgünüm umarım ders almıştır" dedi.