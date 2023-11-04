Avcılar'da şiddetli lodos nedeniyle parkta ağaç devrildi, 3 çocuk hafif yaralandı

Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir parkta şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç dallarıyla birlikte devrildi. Dallar çocukların üstüne düşerek 3 çocuğun hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralanan çocuklar parkta bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri çocukların genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

Avcılar'da şiddetli lodos nedeniyle bir parkta ağaç dallarıyla birlikte, oyun oynayan çocukların üstüne devrildi. 3 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. Şiddetli lodos nedeniyle parkta bulunan bir ağaç dallarıyla birlikte devrildi. Parkta bulunan çocukların üzerine düşen dallar nedeniyle 7, 9, 11 yaşındaki 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralanan çocukları parkta bulunan vatandaşlar dalların altından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocukların genel sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti. Ağacın dalları belediye ekipleri tarafından kesildi.

Olayı gören ve yeğeni yaralanan Kemal Kama isimli şahıs, "Burada oturuyorduk pat diye bir ses geldi. Ağaç devrildi. Dallar çocukların üstüne geldi iyiler çok şükür" dedi. - İSTANBUL