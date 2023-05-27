Avcılar'da Otomobil Kazası: Bir Marketin Önündeki Kasalara Çarptı

Avcılar'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir otomobile ardından bir marketin önündeki kasalara çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği otomobil, önce bir otomobile ardından bir marketin önündeki kasalara çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Merkez Mahallesi'nden Ambarlı yönüne giden otomobil, dönüş yapmak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile ardından bir marketin önündeki kasalara çarparak savruldu. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören Cihan Erdoğansoy, "Yukarıdan hızla gelen otomobil korna çalarak uyardı. Ancak duramadı. Dönüş yapan otomobile ardından markete çarptı" dedi.