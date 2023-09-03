Avcılar'da Metruk Binada Çıkan Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Avcılar'da metruk bina alevlere teslim oldu: 2 ölü

İSTANBUL - Avcılar'da bulunan metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın da 2 kişi hayatını kaybetti.

Avcılar Avcılar Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak da bulunan 6 katlı metruk bir binanın alt katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri içeride bulunan kişileri dışarı çıkardı. Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 2'sinin ise yaralandığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.