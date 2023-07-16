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Avcılar'da Mahsur Kalan Kedi ve Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Avcılar'daki özel bir okulun konferans salonunda mahsur kalan yavru kedi ve bir binanın saçağında mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'daki özel bir okulun konferans salonu sahnesinin duvarı içerisinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ile bir binanın binanın saçağında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı. haber verildi. Kedinin kurtarılabilmesi için okul yöneticileri gerekirse duvarın kırılmasını istedi. İtfaiye erleri kedinin bulunduğu noktayı belirleyerek alçı duvarda delik açtı. İtfaiye eri delik açtığı duvarın ardındaki küçük bölümde yeni doğduğu düşünülen yavru kediyi kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Ali Gezer İtfaiye kedi Yaşam Haberler

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