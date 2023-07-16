Avcılar'da Mahsur Kalan Kedi ve Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Avcılar'daki özel bir okulun konferans salonunda mahsur kalan yavru kedi ve bir binanın saçağında mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
AVCILAR'daki özel bir okulun konferans salonu sahnesinin duvarı içerisinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ile bir binanın binanın saçağında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Ali Gezer İtfaiye kedi Yaşam Haberler