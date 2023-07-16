Avcılar'da Mahsur Kalan Kedi ve Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Avcılar'daki özel bir okulun konferans salonunda mahsur kalan yavru kedi ve bir binanın saçağında mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.