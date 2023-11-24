Avcılar'da Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Avcılar'da bir binanın cam balkonunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvercin, bir süre itfaiye istasyonunda bakılacak.

AVCILAR'da bir binanın cam balkonunda mahsur kalan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Merkez Mahallesi Rıfat Sokak'ta bulunan dört katlı binanın üçüncü katındaki dairenin cam balkonuna güvercin düştü. Güvercinin kanat çırpmasına rağmen çıkamadığını görenler evde yaşayanlara ulaşamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Sevk edilen görevlilerden biri sepetli merdiven aracı ile balkona ulaştı. Güvercini cam balkondan alan kadın itfaiyeci aşağıya indirdi. Sahipli olduğu düşünülen güvercin, itfaiye istasyonuna götürüldü. Güvercinin bir süre burada bakılmasına karar verildi.