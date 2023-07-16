Avcılar'da Kurtarılan Yavru Kedi ve Güvercin

Avcılar'daki özel bir okulun konferans salonunda mahsur kalan yavru kedi ve bir binanın saçağında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AVCILAR'daki özel bir okulun konferans salonu sahnesinin duvarı içerisinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ile bir binanın binanın saçağında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Mahallesi D-100 yan yol üzerinde bulunan özel bir okulda görevli Beyhan Şentürk, konferans salonundaki sahnenin köşesindeki alçı duvarın içerisinde sürekli kedi miyavlaması sesi geldiğini fark etti. Duvarın içerisinde kedi olduğu anlaşılınca itfaiyeye haber verildi. Kedinin kurtarılabilmesi için okul yöneticileri gerekirse duvarın kırılmasını istedi. İtfaiye erleri kedinin bulunduğu noktayı belirleyerek alçı duvarda delik açtı. İtfaiye eri delik açtığı duvarın ardındaki küçük bölümde yeni doğduğu düşünülen yavru kediyi kurtardı.

ÇATI SAÇAĞINDA MAHSUR KALAN GÜVERCİN KURTARILDI

Ambarlı Mahallesi Yücel Sokak'ta ise dört katlı binanın saçak altında çırpınan güvercinin aradan 24 saat geçmesine rağmen kurtulamaması üzerine sokakta hayvanlarıyla ilgilenen Ali Gezer'e haber verildi. Gezer, güvercinin çırpındığını görünce itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kuşu kurtardı. İndirilen güvercinin pençelerine dolanan ve hareketini engelleyen ipler itfaiye erleri tarafından kesildi. Ali Gezer, itfaiye görevlilerine teşekkür ederken, "Komşular güvercini görünce bana haber verdi. Ben de itfaiyeyi aradım. Hemen geldiler ve kurtardılar. Kendisine gelinceye kadar bu güvercine bakacağım" dedi.