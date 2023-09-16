Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Binalarında 20 Ayda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Avcılar'da kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılan ve yıkımı yapılmayan binalarda son 20 ayda 134 yangın çıktı ve 2 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangınları söndürmek için büyük çaba sarf etti.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan ancak yıkım süreçleri zaman alan binalarda, son 20 ayda 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan 134 yangın çıktı. Bu yangınları söndürmek için 963 itfaiyeci görevlendirilirken, alevleri bastırmak için 900 bin litre su ve 2 bin 500 litreye yakın köpük ile sentetik deterjan kullanıldı.

Olası İstanbul depreminden etkilenecek ilçeler arasında gösterilen Avcılar'da son dört yılda yaklaşık 2 bin bina kentsel dönüşüm sürecine girdi. Kentsel dönüşüme giren binaların boşaltıldıktan hemen sonra yıkılmamış olması çeşitli sorunları da beraberinde getirdi. Kapı ve pencereleri sökülen, kullanılabilir tüm malzemeleri alınarak boşaltılan bu binalar, evsizler ve madde bağımlıların mekanı haline geldi. Polisin zaman zaman yaptığı kontrollere rağmen binalara özellikle akşam veya gece gelen kimliği belirsiz kişilerin ısınmak için yaktığı ateşin yangına yol açması da tedirginliğe neden oluyor. Son olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde boşaltılan bir binanın bodrum katına uyuşturucu kullanmak için indikleri iddia edilen 4 kişi, çıkan yangında alevlerin arasında kalmış ve bu kişilerden 2'si ölürken, 2 kişi de itfaiye tarafından kurtarılmıştı.

İTFAYE VERİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi verilerine göre; Avcılar'da 2022 yılında 'metruk' olarak nitelendirilen 66 binada yangın çıktı. Bu binalardaki yangınları söndürmek için ise 498 personel sevk edildi. İhbarlar için yola çıkarılan araçların 990 litre motorin tükettiği belirlenirken, ekipler boş binalardaki yangınları söndürmek için 860 bin 52 litre suyun yanı sıra 2 bin 376 litre köpük ve sentetik deterjan kullandı. Avcılar'daki boş binalarda bu yılın ilk 8 ayında ise 68 yangın ihbarına 465 personelden oluşan itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu ihbarlar için giden araçlar bin 20 litre motorin tüketirken, alevleri söndürmek için 44 bin 30 litre su ve 259 litre köpük ile sentetik deterjan kullanıldı.

İBB itfaiye verilerine göre, Ocak 2022 ile Ağustos 2023 tarihleri arasında kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan ancak yıkımı yapılmayan binalarda toplam 134 yangın çıktı.