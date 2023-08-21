Avcılar'da Kasis Uyarısı: Esnaf Elinden Geleni Yaptı

Avcılar'da asfaltlanan yolda kasisi görmeyen sürücülerin araçlarının zarar görmesi üzerine bölgedeki bir esnaf, eline boya ve fırçayı alarak kasise uyarı çizgilerini çekti. Belediye ise sosyal medyada yer alan uyarıdan sonra çizgi çalışması yaptı.

AVCILAR'da asfaltlanan yolda kasisi görmeyen sürücülerin araçlarının zarar görmesi üzerine bölgedeki bir esnaf, eline boya ve fırçayı alarak kasise uyarı çizgilerini çekti.

Avcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yollarda iyileştirme çalışmaları kapsamında, Cihangir Mahallesi'ndeki Osman Paşa Caddesi'ni asfaltlarken, Müjdat Gezen Parkı'na gelenleri göz önüne alarak kasis yaptırdı. Çalışmaların tamamlanması ardından özellikle gece saatlerinde hızla gelenler kasise ilişkin hiçbir levha ve çizgi olmaması nedeniyle ani fren yapmak zorunda kalırken, çok sayıda aracının alt kısmı zarar gördü. Kasisin olduğu yerde nalbur dükkanı bulunan Arslan Çakmaz, günler geçmesine rağmen belediyeden çizgi çalışması yapılmaması üzerine eline boya ve fırçayı aldı, kasis üzerine çizgi çekerek sürücüleri uyarmaya çalıştı. Ayrıca kasise yakın bir noktada asfaltın üzerine 'Yavaş' yazdı.

"BELEDİYE YAPMAYINCA İŞ BAŞA DÜŞTÜ"

Çakmaz, "Belediye buraya yol kasis yaptı. Ancak, kasis için uyarı yok. Burada park var. Çoluk çocuk var. Kazalar oluyor. Kasisi görmeyen sürücüler, günde en az 15-20 araç tabanını vuruyor. Belediye yapmayınca iş başa düştü, biz yapmak zorunda kaldık" dedi. Arslan Çakmaz'ın uyarı çabasının sosyal medyada yer almasından sonra Avcılar Belediyesi'nin burada çizgi çalışması yaptığı öğrenildi.