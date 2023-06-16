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Avcılar'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden mahsur kalan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

Avcılar'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden mahsur kalan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

AVCILAR'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan Meral Hali, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı. Denizköşkler Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki binanın 4'üncü katına 6 ay kadar önce taşınan Meral Hali, talihsiz bir olay yaşadı. Meral Hali, havasız kaldığı için küflenen duvarın önündeki dolabı geçen hafta oğlu ile birlikte çekti. Kapının yanında bekleyen dolap, Meral Hali'nin odaya girdiği sırada kapının üzerine devrildi. Meral Hali, odada mahsur kaldı. Devrilen dolabı kaldırmaya gücü yetmeyen kadın, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, evin penceresinden girerek Meral Hali'yi mahsur kaldığı odadan çıkardı. Meral Hali, durumu görevlilere anlatırken kendisini evinin odasında mahsur kalmaktan kurtardıkları için teşekkür etti.

p>AVCILAR'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan Meral Hali, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki binanın 4'üncü katına 6 ay kadar önce taşınan Meral Hali, talihsiz bir olay yaşadı. Meral Hali, havasız kaldığı için küflenen duvarın önündeki dolabı geçen hafta oğlu ile birlikte çekti. Kapının yanında bekleyen dolap, Meral Hali'nin odaya girdiği sırada kapının üzerine devrildi. Meral Hali, odada mahsur kaldı. Devrilen dolabı kaldırmaya gücü yetmeyen kadın, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, evin penceresinden girerek Meral Hali'yi mahsur kaldığı odadan çıkardı. Meral Hali, durumu görevlilere anlatırken kendisini evinin odasında mahsur kalmaktan kurtardıkları için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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