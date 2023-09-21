Avcılar'da Gecekonduda Yangın Çıktı

Avcılar'da bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

AVCILAR'da bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Gecekondunun alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında, Tahtakale Mahallesi Çiftlik Sokak'taki bir gecekonduda başladı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerden metrelerce yüksekliğe kadar yükselen alevler, ekipler tarafından söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediliyor.