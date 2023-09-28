Avcılar'da Elektrik Kesintilerine Tepki

Avcılar'da bir sokakta iki yıldan bu yana elektriklerin aralıklarla uzun süreliğine kesildiğini öne süren mahalle sakinleri görevlilere tepki gösterdi. Elektrik kurumu görevlilerinin yardım istemesi üzerine polis gelerek mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı.

AVCILAR'da bir sokakta iki yıldan bu yana elektriklerin aralıklarla uzun süreliğine kesildiğini öne süren mahalle sakinleri görevlilere tepki gösterdi. Elektrik kurumu görevlilerinin yardım istemesi üzerine polis gelerek mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Gümüşpala Mahallesi Kutlu Sokak'ta bulunan elektrik sisteminin yetersiz ve sürekli yapılan eklemeler nedeniyle sık uzun süreli kesintilere neden olduğu belirtildi. Sokakta hastalar bulunduğunu, işyerleri bulunan esnaf iş yapamadığını ve günde 15-20 saati bulan kesintiler olduğunu savunan mahalle sakinleri dün saat 22.00 sıralarında gelen elektrik şirketi görevlilerine tepki gösterdi. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Gelen polis amirlerinden biri öfkeli mahalleliyi hattı onarmak için gelen görevlilere yardımcı olmalarını, engellememeleri gerektiğini belirterek sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat dağılmayan kalabalık daha sonra evlerine gitmeyi kabul etti. Bu sokakta fırını bulunduğunu, iş yapamaz hale geldiklerini belirten, Gündüz Gül, 'Fırıncıyım. Bugün saat 10.00 sıralarında elektrik gitti. Saat 23.00 oldu hala elektrik yok. İki seneden bu yana ayda en az 4 kez elektrik uzun süre kesiliyor" dedi.