Avcılar'da Düşen Yaşlı Adam Komşuları Tarafından Kurtarıldı

AVCILAR'da yalnız yaşadığı evde düşen 75 yaşındaki H.K., yerinden kalkamayınca sürünerek kapıya kadar gidip sesini duyurmaya çalıştı. Sesleri duyan komşular yakınlarına haber verdi. Yere düşmüş halde bulunan adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Mahallesi Pınar Sokak'taki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün öğle saatlerinde evinde düşen H.K, yerden kalkamayınca sürünerek kapıya kadar gitti. Kapıyı yumruklayarak sesini duyurmaya çalışan yaşlı adamın durumunu fark eden komşuları, yakında oturan kızına haber verdi. Eve gelen kızı, babasının kapıyı içeriden kilitlemesi nedeniyle giremedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven aracıyla arka cepheden eve ulaşılamayınca çilingir çağrıldı. Kapı açıldığında yerde yatan H.K. aralıktan elini uzatan polisin yardımıyla kenara çekildi. Sağlık ekipleri içeri girerek ilk müdahaleyi yaptı. H.K. genel sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.