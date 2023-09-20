Avcılar'da Doğalgaz Borusu Patladı, Vatandaşlar Panikle Binaları Boşalttı

Avcılar'da İBB'nin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı: Gaz kokusu yayıldı, vatandaşlar binaları boşalttı

İSTANBUL - Avcılar'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otopark-meydan düzenlemesi için yaptığı çalışma sırada doğalgaz borusu patladı. Ses ve kokunun yayılmasıyla panik yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binaları boşalttı.

Olay, saat 8.30 sıralarında Avcılar Namık Kemal Caddesi üzerindeki İBB'nin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında meydana geldi. İddiaya göre, otopark ve meydan düzenlemesi için yapılacak temel atma törenin hazırlıkları sırasında, çalışanlar mahalleyi besleyen doğalgaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken, mahalleye gaz kokusu yayıldı. Kokuyu alan vatandaşlar panik yaşayarak kendi imkanlarıyla binaları boşalttı. ihbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Doğalgaz ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgazı kesti. Doğalgazın kesilmesiyle polisler, yol trafiğe açılırken ekipler inceleme yaptı.

Kokuya uyandıklarını belirten Müfit Kotan isimli vatandaş, "Burada yarım saattir doğalgaz patlağı var. Aradık ekipleri geldiler müdahale ettiler ama herhalde büyük bir patlak. Şantiyenin kazısı sırasında, biz kokuya uyandık. Kendimiz evden çıktık, 3-4 tane bina yan yanayız boşalttık" dedi.