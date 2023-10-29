Avcılar'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Avcılar'da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda konserler ile doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Avcılar'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde etkinlikler düzenledi. Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen kortej ve ardından Hilmi Yarayıcı ve Can Gox konseri ile vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Avcılar Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı Kutlamaları çerçevesinde saat 18.00'da kortej etkinliği düzenlendi. Firüzköy Yolu Caddesi'nden Marmara Caddesine kadar uzanan kortejde vatandaşlar ellerinde bayraklarla yürüdü.

Yürüyüşe bando ve folklör grupları da katıldı. Korteje Avcılarlı vatandaşların yoğun ilgi gösterirken, yürüyüş sonrası Havuzlu Meydan'da Hilmi Yarayıcı ve Can Gox konseri başladı. Konsere Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli katılırken sahneye çıkan Başkan Hançerli, vatandaşlar ile birlikte "Memleketim" şarkısı ve İzmir Marşı'nı söyledi. Şarkılarını Avcılarlılar için söyleyen sanatçılar, vatandaşlara keyifli bir bayram yaşattı. Konser arasında Başkan Turan Hançerli sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

"100. Yılın çoşkusu tüm Avcılar'ı sardı"

Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bugün 29 Ekim. Ay boyunca ve öncesinde başladığımız Cumhuriyet kutlamalarının sonu değil ama en büyüğü ve en önemlisi bugün gerçekleşti. Avcılar'da bugüne kadar tarihte yaşanmamış büyük bir kortejle yürüdük. Bir fener alayı oluşturduk. Konser alanında buluştuk. Onbinler var burada. Cumhuriyetin 100. Yılının çoşkusu tüm Avcılar'ı sardı. 452 bin Avcılarlı'yı sardı. İstanbul'da tek bir miting yapılsaydı yetmezdi. Onu alacak alan yoktu. Çünkü sadece Avcılar onbinlerle sokağa çıktı. İstanbulun her bir ilçesinde benzer şeyler vardır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 100. Yıla yaraşır bir etkinlik gerçekleştirdik. Ben de mutluyum ve gururluyum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarına yaraşır bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.