Avcılar'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı

Avcılar'da boşaltılan bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden Burak Mungan ve Mehmet Can Bayrak'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı. Yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, diğerleri ise yaralı olarak kurtarıldı.

Avcılar'da yıkılmak üzere boşaltılan bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden Burak Mungan ve Mehmet Can Bayrak'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa mahallesi Kayabaşı sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın bodrum katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri binanın bodrum katında iki erkeğe ait cesetle karşılaştı. Ekipler bina da bulunan biri kadın iki kişiyi ise yaralı olarak binadan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bodrum katta cesetleri bulunan Burak Mungan ve Mehmet Can Bayrak'ın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Mungan ve Bayrak'ın cenazeleri ise ailelerine teslim edildi. - İSTANBUL