Avcılar'da çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

AVCILAR'da dün çıkan yangında 2 kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta yaklaşık 6 ay önce boşaltılan ancak yıktırılmayan 6 katlı binada dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalanlar olduğunu fark etti. Bunun üzerine binanın bodrum katında bulunanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dumanların arasından Elif Alkan ile Mehmet Can Bayrak ağır yaralı olarak çıkarıldı. Alkan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bayrak ise hemen yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Can Bayrak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İtfaiye erleri binanın içerisinde ağır yaralı çıkardığı Berkay Balaban da kaldırıldığı özel hastaneye ardından Bağcılar'daki hastanede tedavi altına alındı. Binadan Burak Mungan'ın cesedi de çıkarıldı. Yangından yaralı olarak kurtarılan Elif Alkan, polise verdiği ifadede uyuşturucu kullanmak için binaya girdiklerini söylediği öğrenildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden Burak Mungan ve Mehmetcan Bayrak'ın otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından aileleri cenazeleri teslim aldı.