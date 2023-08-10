Avcılar'da Boruya Sıkışan 3 Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

AVCILAR'da, billboardların arkasındaki bir boruya giren 3 yavru Kedi, çıkamayınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Avcılar Havuz Meydanı'nda, 112 Acil İstasyonu'nun bahçesindeki duvarda bulunan billboardlarının arkasındaki plastik boruya giren 3 yavru çıkmayı başaramadı. Yavru kedilerin seslerini duyan çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri kedileri sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye, kedileri kurtarmak için farklı yöntemler denedi. Önce cep telefonu hoparlörleri açılarak kedi sesi dinletildi ancak bu yöntem sonuç vermedi. Hayvan yakalama aparatı ile kedileri yakalamaya çalışan ekipler, bu yöntemde de başarılı olamadı. Ekipler, tekrar telefonla kedi sesi dinleterek, yavru kedinin dışarı çıkmasını sağladı. Aynı yöntem sabırla tekrarlanınca yavru kediler peş peşe kurtarıldı. Yavrular, vezne önünde yuvaya dönüştürülen saksıdaki anne kedinin yanına bırakıldı.