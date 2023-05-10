Avcılar'da beton parçasının düşmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti

Avcılar'da 37 yıllık bir binanın dış cephesinden düşen beton parçasının bir kadının ölümüne neden olması sonucu, binanın tahliyesi için verilen süre tamamlandı. Ancak, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı ve binanın tahliyesi 20 gün süreyle durduruldu. Binadaki sağlık merkezi ise hasta kabulüne devam ediyor.

AVCILAR'da beton parçasının kopması sonucu bir kadının ölümüne neden olan 37 yıllık binanın tahliyesi için tanınan süre tamamlanırken, bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinden 25 Nisan Salı günü düşen beton parçası Mahbup Uzunay'ın (38) başına isabet ederek ölümüne neden olmuştu. Uzunay'ın cenazesi Edirne'de toprağa verilirken Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katında yaptıkları incelemede, kolonlardaki demirlerin korozyona uğradığı, bazı kirişlerin delinerek boru geçirildiğini tespit etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin daha önce yaptığı incelemede yüksek risk anlamına gelen 'D sınıfı' değerlendirmesi yapılan 1986 yılında ruhsat verilen binadaki daire ve işyeri sahiplerinin tahliyesine karar verilmiş, ancak, aynı gün binanın boşaltılması için 15 gün süre tanınmıştı.

"HASTA KABULÜNE DEVAM EDİYORUZ"