Avcılar'da Araç Motoruna Giren Yavru Kediler Kurtarıldı

Avcılar'da hafif ticari araç motoruna giren iki yavru kedi ile başka bir araca giren yılan itfaiyenin çabası ile çıkarıldı.

AVCILAR'da hafif ticari araç motoruna giren iki yavru kedi ile başka bir araca giren yılan itfaiyenin çabası ile çıkarıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde işyerinin önünde park ettiği hafif ticari aracına binmeye hazırlanan Poyraz Bulan motor bölümünden ses geldiğini fark etti. Kaputu açıp control ettiğinde kedinin olduğunu fark eden Bulan, sürekli miyavlayan kediyi çıkarmak için çaba harcadı. Marketten bu amaçla salam alan ancak sonuç alamayan adam 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Gelen itfaiyeciler, araçta bir yerine iki yavru kedi olduğunu belirleyerek onları tek tek çıkarıp karton kutuya koydu.

Gümüşpala Mahallesi Kaynata Sokak'ta da park edilen bir aracın motor bölümüne yılan girdiği görüldü. Yılan bir türlü çıkarılamayınca yine itfaiyeden yardım istendi. Gelen görevliler yanlarındaki bir aparat ile yılanı yakalayarak pet şişeye koyduktan sonar doğal ortamına bıraktı.