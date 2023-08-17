Avcılar'da 1999 Depremi'nin yıldönümünde kentsel dönüşüm başladı

17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 1999'uncu binanın yıkımına başlandı. Yıkım öncesinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, megakentin yıllar önce nüfusunu sınırlama kararı alınmasına rağmen aksi hareket edildiğini söyledi.

17 Ağustos 1999 Depreminin 24'üncü yıldönümünde, İBB Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile 1999 depreminde hayatını kaybedenleri andı. Buğra Gökçe, 247 kişinin anısına Marmara Caddesi'nde yaptırılan Deprem Anıtı'na karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Gökçe, anma töreninin ardından 1999'dan bu yana Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen 1999'uncu binanın olduğu alana geçti. Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'ndeki 17 daireli binanın önünde açıklama yapan Genel Sekreter Buğra Gökçe, İstanbul'da kendiliğinden yıkılabilecek bin 500 bina olduğunu söyledi. Gökçe, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası ile yaptıkları işbirliği ile bugünden itibaren binalarda hızlı tarama yöntemiyle risk tespitine başladıklarını da belirtti. Bu binalarda oturanlara İBB Meclisi'nin belirlediği 4 bin 500 lira kira ve taşınma yardımı yapılacağını ifade eden İBB Genel Sekreteri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların duyarlılığının azıldığına dikkat çekti.

Buğra Gökçe, "1999 Depremi'nden sonra 10 milyonluk İstanbul'un nüfusunun daha fazla artmaması için planlar hazırlandı. Ancak, geçen süre içerisinde bunun tersi uygulamalara gidildi. Bugün 16 milyonluk megakentte 2-3 katına çıkan yeni yapı stoğu veya imara açılacak yeni alanların çözüm getirmediğini görüyoruz" dedi.

Buğra Gökçe'nin ardından açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de aradan geçen 24 yılın ardından olası depreme hazırlık amacıyla yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını kaydederken, "Seçim döneminde yapılan açıklamalar, 'Yarısı bizden' gibi kampanyalar kentsel dönüşüm sürecinde yavaşlamaya neden oldu. Bu gibi politik açıklamalar yapılırken dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş makineleri ile boşaltılan 5 katlı binanın yıkımı yapıldı. Avcılar'da iki gün içerisinde toplam 4 binanın aynı şekilde yıkılacağı açıklandı.