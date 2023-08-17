Avcılar'da 17 Ağustos Depremi Anıldı

17 Ağustos depreminde Avcılar'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 247 kişi, felaketin olduğu saatte anıldı.

Avcılar Kent Konseyi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki 'Deprem Anıtı' önünde anma töreni düzenlendi. Törene çeşitli siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ile başlayan programda meşale ve mumlar yakıldı.

Törene katılanlar, 'Avcılar güvensiz yapılarda ölmeyi değil, güvenli yapılarda yaşamayı istiyoruz" ve '17 Ağustos 1999 depremini unutmadık" pankartları taşıdı. Anma töreninde konuşan Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, geçen 24 yılda deprem konusunda ciddi önlem alınmadığını, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremin bunu gösterdiğini söyledi. Halisçelik, 'Riskli tüm binalar yıkılarak yerlerine sağlam binalar yapılmalıdır. Birçok vatandaşımız depreme dayanıksız yapılarda oturduklarını bilmektedir. Vatandaşların mutlaka ekonomik olarak desteklenmesi gerekmektedir. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Göz göre göre depreme güvensiz yapılarda ölmek istemiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından deprem anıtına çiçek bırakıldı.