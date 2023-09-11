Avcılar'da 1 Metre Uzunluğundaki Yılan Yakalandı

AVCILAR'da binanın bahçesinde görülen 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak

doğaya bırakıldı.

Merkez Mahallesi Burnaz Caddesi'nde bir binanın bahçesinde fark edilen yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, 1 metre uzunluğundaki yılanı yakalama aparatı ile alarak, doğal ortamına bırakmak üzere götürdü. Yılanı bahçede gören Ahmet Gıdık, "Yılan oldukça büyük. Kediye saldırmak istiyordu. Sağ olsun itfaiyeciler gelip müdahale etti" dedi.