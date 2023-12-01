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Avcılar Belediyesi Engelliler Haftası'nda Etkinlik Düzenledi

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Avcılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Engelli vatandaşlar tarafından yapılan resim ve el emeği ürünlerin sergilendiği etkinlikte Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 'Gösteriler yapılıyor, inanılmaz güzel bir sergi yapıldı ve bu hafta boyunca bu etkinliklerimiz devam edecek' dedi.

Avcılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Engelli vatandaşlar tarafından yapılan resim ve el emeği ürünlerin sergilendiği etkinlikte Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Gösteriler yapılıyor, inanılmaz güzel bir sergi yapıldı ve bu hafta boyunca bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Avcılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte engelli vatandaşların yaptığı resim ve el emeği ürünlerin bulunduğu sergi de yer aldı. Çeşitli gösterilerinde yapıldığı etkinliğe birçok engelli vatandaş katılırken, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli etkinlik alanda bulundu. Aynı zamanda programda görme engelli vatandaşlara rehberlik etmesi için köpek yetiştiren Rehber Köpekler Derneği ile protokol imzalandı.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, vesilesiyle etkinliklerimiz devam ediyor"

Programa katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, vesilesiyle etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de halk eğitim merkezi, Gülten Nakipoğlu Engelliler Merkezimiz ve kentteki özel rehabilitasyon merkezleri ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızdaki özel eğitim sınıflarıyla, tüm paydaşlarımızla bir etkinlik organize edildi. Gösteriler yapılıyor, inanılmaz güzel bir sergi yapıldı ve bu hafta boyunca bu etkinliklerimiz devam edecek. 3 Aralık farkındalık ve mücadele günü. 3 Aralık yarınlara, her türlü zorluğa rağmen umutla, heyecanla, coşkuyla sarılmamızı pekiştiren, umudumuzu arttıran gün. Fuarda stantlar açtık oraya da ziyaretçileri bekliyoruz. Yine Pazar günü bir yürüyüş gerçekleşecek, 5 Aralık'ta da tüm paydaşlarla engelliler, aileleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte coşkulu, eğlenceli, mutluluğu arttırdığımız, sevgiyi çoğalttığımız bir yemeğimiz olacak " şeklinde konuştu.

"Avcılar Belediyesi bize kapılarını açtı ve bu projeyi bugün gerçekleştirmek üzere kesin adımlar atıyoruz"

Avcılar Belediyesi ile işbirliği protokolünü imzalayan Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nur Deniz Tunçer, " Derneğimizin amacı rehber köpekler yetiştirerek; görme engellilere tamamen bedelsiz teslim edip yasal olarak da çalışma süreleri kapsamında desteklemek. Bu gün burada olma amacımız, Türkiye'deki ilk sivil toplum kuruluşu olan Rehber Köpekler Derneğinin Avcılar Belediyesiyle işbirliği kapsamında imzalayacağı protokol. Protokolün amacı ilk STK kuruluşunun yetiştirdiği köpeklerin halkla bütünleşmesi, daha çok gönüllüye ulaşmak ve projeyi anlatarak eğitmenin sayısını arttırıp Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak. Biz bu işin sürdürülebilmesi için ekip olarak, dernek olarak elimizden geleni yapıyoruz. Derneğimizin gönüllü eğitmenlere ve ailelere ihtiyacı var. Avcılar Belediyesi bize kapılarını açtı ve bu projeyi bugün gerçekleştirmek üzere kesin adımlar atıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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