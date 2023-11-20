ATV'lerine atlayan grup, karın keyfini böyle çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında ATV araçlarına atlayan grup, yayla yayla gezerek karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında kar yağışı Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışı fırsat bilen arkadaş grubu da ATV araçkarına atlayarak Menekşe Yaylası'na doğru yola çıktı. Yer yer 25 santimetre kar kalınlığının olduğu yollarda off-road yapan grup karın tadını çıkardı.

Grup üyesi Mehmet Ali Kaşka, "Bir doğa tutunu olarak yine güzel bir karlı günde Menekşe Yaylası'na doğru yola çıktık Bahçecik üzerinden. Kar o kadar güzel bir şey ki tabii ki biz de mutluluk ve heyecan oluşturuyor. Grubumuzda şu an burada bunun keyfini çıkarıyor. Karın belki şehir içinde çok fazla yağma şansı yok ama bizler 10-15 dakika içerisinde bu güzel manzaraya ulaşabiliyoruz. Kocaeli'de belki en güzel şanslarından bir tanesi. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bunu her zaman dile getiriyorum ben de. Bu güzel karlı doğa içerisinde ailecek keyfini çıkartmak istiyorsanız, sizleri de bu güzel Menekşe Yaylası'na davet ediyoruz" dedi.