Atıl Kutoğlu, depremzedeler için yardım defilesi düzenledi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da tanınmış Türk modacı Atıl Kutoğlu, Başbakan Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer'in himayesinde Türkiye ve Suriye'deki depremlerde etkilenen çocukların yararına defile düzenledi.

Modacı Kutoğlu'nun 2023-24 Sonbahar-Kış Kreasyonunun sergilendiği defileye, Avusturya Uyum ve Kadın Bakanı Susanne Raab, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı ve Dilek Sabancı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Belçikalı ses sanatçısı Viktor Lazlo'nun sahne aldığı etkinlikte konuşan Katharina Nehammer, güzel bir amaç için bir araya gelindiğini belirterek, yardım defilesine katılanların çeşitli yollarla bağışta bulunabileceklerini anlattı.

Nehammer, Kutoğlu ile sonbaharda da benzer bir yardım programı yapacaklarını söyledi.

Modacı Atıl Kutoğlu da moda ve yardım düşüncesini birleştirerek, güzel şeyler ortaya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Defilede toplanan bağışlar Kızılhaç aracılığı ile Kızılaya iletilecek. Kızılhaç yetkilileri deprem sonrası yaşanan süreç ve Kızılayın yaptığı çalışmalara değinerek, çocuklara yönelik bu tür yardım faaliyetlerinin önemine dikkati çekti.