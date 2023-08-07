Atık Malzemelerden Yeni Objeler Üreten Kadın Sergi Açtı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Hatice Taşkaya, yaklaşık 30 yıldır atık malzemeleri geri dönüştürerek yeni objeler üretiyor. Taşkaya, atıklardan ve kullanılmayan ürünlerden tasarladığı objeleri ise evinin bahçesinde açtığı sergiyle tanıttı.

Kocaali ilçesi Koğukpelit Mahallesi'nde yaşayan Hatice Taşkaya yaklaşık 30 yıldır, atıklardan ve kullanılmayan ürünlere şekil vererek yeni objeler üretiyor. Pazar poşetleri, mısır koçanları, otomobil lastikleri, atılan ahşap kapılar gibi birçok kişinin çöp olarak gördüğü materyalleri kullanışlı eşyalara ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Kağıt ve plastik atıklar başta olmak üzere pek çok atığı doğaya kazandırmak için birbirinden ilginç objeler tasarlayan Taşkaya, bu birikimlerini ise evinin bahçesinde açtığı sergiyle tanıttı. Farkındalık oluşturmak adına bu sergiyi açtığını belirten Taşkaya, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için bu çalışmaları yaptığını söyledi.

"Atıl bir kapıyı masa gibi kullanılacak objeye çevirmiş"

Sergi için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen Nurhan Gündoğdu, "Hatice hanımın objelere farklı bakış açısını bildiğim için objeleri nelere dönüştürdüğünü çok merak etmiştim. Beklediğimden çok daha etkileyici bir sergiyle karşılaştım. Bir pazar poşetine sarımsak şeklini vermiş ve şahane bir mutfak dekoruna dönüştürmüş. Araba lastiklerinden dönüşüm yapmış, atıl bir kapıyı masa gibi kullanılacak objeye çevirmiş" dedi.

"Gelecek nesillerimize güzel bir dünya bırakalım"

Atıl ve kullanılmayan malzemeleri yeni ve kullanışlı objelere çeviren Hatice Taşkaya, "Yaklaşık 30 yıldır böyle bir iş içerisine girdim. Çalışmalarımı insanlar görsün diye de bir sergi açtım. Mahallemizi tanıtmak ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir iş yaptım. Burada birçok ürün kullandım örnek olarak yakınlarımızda bulunan dereden taşlar, denizden midyeleri alarak objeler yaptım. Fındık çuvallarından kapı süsleri yaptım, eski kot ve eteklerden çantalar, otomobil lastiğinden dekorasyon ürünleri yaptım. İnsanlarımızın çöp diye attığı her üründen neler çıkabilir görüntüsünü vermek için bunları hazırladım. Bunları atmadan önce defalarca düşünelim, değerlendirelim ben istiyorum ki çok fazla kullan at yapmayalım artık bir şeylerin farkına varalım, elimizdekilerin değerlerini bilelim. Gelecek nesillerimize güzel bir dünya bırakalım ve bu gayeyle elimizdekileri atmadan önce iki kez düşünelim" diye konuştu. - SAKARYA