Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erkan Denk, Karnavas dut pekmezi üzerine makale yazacak

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Denk, Erzurum'un ilk coğrafi işaretini alan Karnavas dut pekmezini inceleyerek bir makale yazacak.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Doktor Erkan Denk, Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde dutun pekmez haline geldiği tüm aşamaları yerinde inceledi. 60 yıldır dut pekmezi yapan vatandaşlar, Dr. Erkan Denk'e pekmez yaparken hangi kapların kullanıldığını ve yapım aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini tek tek anlattı. Öğretim Görevlisi Dr. Denk, araştırmalarının ardından Karnavas dut pekmezi ile ilgili bir makale yazacak.

Öğretim Görevlisi Denk, "Ormanağzı köyüne gelme amacımız Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerinden ilki olan Karnavas dut pekmezini araştırmak. Bu ürünün özgünlüğünü ortaya çıkarmak ve aynı zamanda sürdürülebilirlik noktasında neler yapılabileceğini tespit etme adına bir çalışma için buradayız" dedi.

Ormanağzı köyü sakinlerinden Ahmet Kurt, "55 yıldır pekmez yapıyorum. Bugüne kadar akademik bir çalışma yapılmadı. Bugün Atatürk Üniversitesi'nden Erkan hocamız geldi. Dut pekmezinin nasıl üretildiğini, hangi şartlarda yapıldığını yakından inceledi. İnşallah bundan sonra Karnavas dut pekmezi tanıtılır" dedi. - ERZURUM