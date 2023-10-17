Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Uzundere'ye Gezi Düzenledi

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, yeni ders yılına hazırlık ve okul adaptasyonlarını desteklemek amacıyla Uzundere'ye gezi düzenledi. Gezi kapsamında Tortum Şelalesi ziyaret edildi ve Şirince Oba restoranında yemek yenildi. Öğrenciler, Türkiye'nin en uzun ve en geniş göl tabanlı cam terasında düzenlenen partiyle heyecan yaşadı. Gezi, öğrencilerin stresini atarken yeni ders yılına enerjik bir başlangıç yapmalarını sağladı.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, yeni ders yılına hazırlık ve okul adaptasyonlarını desteklemek amacıyla gerçekleştirdikleri gezi programında Uzundere'ye çıkarma yaptı. Bin öğrenciden oluşan kalabalık kafile, önce muhteşem Tortum Şelalesi'ni ziyaret etti, ardından da Şirince Oba restoranında eşsiz manzarası eşliğinde yemek yedi. Öğrenciler asıl heyecanı, Türkiye'nin en uzun ve en geniş göl tabanlı cam terasında düzenlenen parti ile yaşadı.

Öğrenciler, Uzundere'yi ziyaret etmekten büyük keyif aldıklarını ifade etti. Bu unutulmaz gezi, öğrencilerin stresini atarken aynı zamanda yeni ders yılına enerjik bir başlangıç yapmalarını sağladı.

Organizasyon sorumlusu Ali Uzunlu, "Tortum ve Uzundere'de yaklaşık 600 kişilik bir grupla buradayız. Öğrencilere Tortum Şelalesi, Yedigöller, cam teras programlarımızla öğrencilerimize farklı bir ortam yaşatmak istedik. Öğrencilerimiz çok memnun oldu" diye konuştu. - ERZURUM