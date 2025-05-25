Atatürk Üniversitesi'nde Kurbanlık Koyun ve Koç Satışı

Atatürk Üniversitesi'nde Kurbanlık Koyun ve Koç Satışı
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Kurban Bayramı öncesi yetiştirilen koyun ve koçlar satışa sunuldu. Canlı kilo fiyatları 300 ila 310 lira arasında belirlenirken, satışların ticari kaygılar olmaksızın yapıldığı açıklandı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hayvancılık araştırmalarına altyapı sağlamak amacıyla yetiştirilen koyun ve koçlar, kurbanlık olarak satışa sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Batı Kampüsünde Veteriner ve Ziraat fakültelerinin araştırmalarının alt yapılarına destek için kurulan Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen koç ve koyunlar, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı. Tek tek kiloları belirlenen küçükbaşlar, canlı kilosu 300 ila 310 lira arasında satışa sunuldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, araştırma için kullanılan koç ve koyunların fazlasını kurbanlık olarak satışa sunduklarını söyledi. Merkezde, morkaraman, ivesi, karayaka, tuj ile az sayıda da Romanov koyununu bulunduğunu belirten Binici, "Biz bu hayvanları araştırma için kullanıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda 150-200 adet bir satışımız olacak. Geçen sene biz 300 lira civarında canlı ağırlık olarak sattık. Bu yıl da 300-310 lira bandında satış yapıyoruz. Ticari kaygımız da yok. Piyasayı da çok etkilemeyecek şekilde satış yapıyoruz" diye konuştu.

Merkezde ahır ortamında yetiştiricilik yaptıklarını ifade eden Birinci, "Bizim koyunların dışardan farkı yayla mera yerinde içeride kontrollü ortamda olmaları. Tamamen kontrollü bir ortamda bütün aşıları zamanında yapılan koyunlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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