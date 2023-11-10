Atatürk'ün ölümünü ezberlediği şiiri okuyan 95 yaşındaki Keziban Akçalı
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Atatürk'ün hayatını kaybettiği günlerde ezberlediği şiiri hala aynı duyguyla okuyan 95 yaşındaki Keziban Akçalı'nın hikayesi.
Atatürk hayatını kaybettiğinde 10 yaşında olan Keziban Akçalı (95) o günlerde ezberlediği 'Atatürk' şiirini aynı duyguyla okuyor.
Merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yaşayan 7 çocuk annesi, 100'e yakın torun sahibi Keziban Akçalı yaşamını kızı Sultan Arısoy ve damadı Ahmet Arısoy ile sürdürüyor. 1937-38 yılında ilkokula giderken ezberlediği 'Atatürk' şiirini hafızasında tutan Akçalı, Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünde şiiri okudu.
Şiiri ezberlediği günü anlatan Akçalı, "Dolabın boşluğuna oturdum. Babam, 'Aman kızım yazık yat' diyordu. Ben ezberleyene kadar orada şiiri okudum" dedi.
Atatürk öldüğünde 10 yaşında olduğunu ifade eden Akçalı, ölümünü öğrendiğinde ağladığını dile getirdi. (DHA)