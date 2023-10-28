Atatürk Maketi Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından belediye binası önüne yerleştirilen bire bir ölçülerde Atatürk maketi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Atatürk ile fotoğraf çektirmek için vatandaşlar sıraya girdi.

Alaşehir Belediyesi tarafından belediye binasın önüne kurulan 100. yıl standında vatandaşlar Atatürk maketiyle fotoğraf çektirerek Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bulunan Alaşehir Belediye binası önüne kurulan Cumhuriyetin 100. Yılı standında bulunan Atatürk fotoğrafı ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Atatürk maketiyle kimileri çocuklarıyla kimileri de eşleriyle hatıra fotoğrafı çektirip güzel bir anı sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. 68 yaşında olan Gülperi Keskin, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir stant kurarak bizlere bu fırsatı sağlayan belediyeye teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizi kuran, bu ülkeyi bize emanet eden Atamızla fotoğraf çektirdiğim için çok kutluyum." dedi.

Belediye binasına asılan dev Türk Bayrağı ve Atatürk resmi de vatandaşlar tarafından çok beğenildi. - MANİSA