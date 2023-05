Ataşehir Golf Club'ta 'HUPALUPA GO Festivali' başladı. 29 Mayıs'a kadar sürecek olan çocuklara özel festival kapsamında dev oyun parkurları, farklı sahne şovları, çeşitli atölye çalışmaları, kupa ödüllü yarışmalar, dans gösterileri, bubble şov, sihirbazlık ve akrobasi gösterileri yer alıyor. Festival alanında ayrıca golf, bowling ve langırt gibi yetişkinlere özel aktiviteler de yer alıyor.

'Eğlence Her Yerde' sloganı ile açık havada bu yıl ilk kez gerçekleştirilen "HUPALUPA GO Festivali', gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 29 Mayıs'a kadar her yaştan davetliyi ağırlayacak. Gösteri sahnesinde çocukların en sevdiği 'Nickoledeon'ın Sponge Bob, Paw Patrol, Ninja Turtles ve Dora gibi ünlü kahramanlarının özel şovları yer alırken, genç yetişkinler ve ebeveynler de golf, bowling ve langırt gibi birbirinden renkli aktivitelere katılabilecekler.

ŞENGÜL: TÜM TÜRKİYE'DE BULUŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Hupalupa Go Festival direktörü Merve Timurlenk Şengül, " Ataşehir'de kapalı eğlence anlayışımızı açık alana taşımak istedik. Burada kurduğumuz bu dev park aslında mobil bir park. Bu parkla birlikte yakında tüm Türkiye'yi gezmeyi hedefliyoruz. Burada yaklaşık 2 bin metrekare aktif zıplama, oynama alanına sahip dev şişme parkurlarımız, 3 katlı A labirentimiz, yetişkinlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri interaktif oyunlar var. 7'den 70'e herkesi kucaklamayı hedefliyoruz. 0-4 yaş grubu için atölye ve özel oyun alanlarımız mevcut. Sahne şovlarımız ve interaktif gösterilerimizle de bütün gün eğlenceye devam ediyoruz. Misafirlerimiz bu eğlenceyi kapı giriş biletleriyle bütün gün sınırsız yaşayabiliyor. 20-21 Mayıs tarihlerinde misafirlerimizle buluştuk. Çok yoğun bir ilgi gördüğü için bu hafta da devam ettirdik. Etkinliğimiz pazartesi günü de yine burada devam edecek. Çok yakında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve sonrasında tüm Türkiye'de buluşmayı hedefliyoruz" dedi.

"ORGANİZASYON GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Etkinliğe iki çocuğuyla birlikte katılan Zozan Özatıcı, "Bugün biraz heyecanlı bir gündü. Birkaç gün önce bilet aldık. 12 gibi alana girdik. Beklediğimden daha büyük bir alan, daha küçük bir organizasyon gibi düşünmüştüm. Geçen haftaki organizasyonu kaçırdığımız için biraz mutsuzduk ama tekrarlanması bize keyif verdi. Alan güzel, organizasyon güzel düşünülmüş. Bir kere renkler çok güzel. Galiba çocuklardan çok ben eğleniyorum. Çocukların emniyet anlamında bir yere çıkamıyor oluşu beni cezbetti. Ataşehir'de oturuyorum, hep kapalı alanlarda geziyoruz, hava sıcak olunca dışarı çıkmak bizim için heyecanlı ve keyifli oldu. Çocuklar mutlular, daha çok hoplayıp zıplamayı seviyorlar" Diye konuştu.

"BURAYI ÇOK BEĞENDİM"

Etkinliğe katılan Berfin Özatıcı (6), "Burada zıpladım, oyun oynadım, eğlendim" dedi.

Rohat Özatıcı (6) da "Zıpladım, top oynadım. Çok eğlendim. Burayı çok beğendim. En çok gösteriyi beğendim" diye konuştu.

"BURADA ÇOK FAZLA EĞLENİYORLAR"

Etkinliğe Sakarya'dan gelen Yasin Cerrahoğlu, "Saat 11.30 gibi buradaydık. Kadıköy'de bir işimiz vardı, gelmeden önce internetten etkinlik araştırdık, burayı bulduk. Aslında çocuklara sürpriz yaptık, gelene kadar söylemedik. Çocuklar yolda hupalupa'ya gitsek diye söylediler onlara sürpriz oldu. Burada çok fazla eğleniyorlar" dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Tuğde Cerraoğlu(10), "Kardeşimle oyuncaklara bindim, eğlendim. Çok mutluyum, burası çok güzel" dedi.

"BURASI SONSUZA KADAR AÇIK OLSA O KADAR MUTLU OLURUM Kİ"

Doğa Denizsüzer (8), "O kadar mutluyum ki en yakın arkadaşımla buradayım. Burası sonsuza kadar açık olsa o kadar mutlu olurum ki, çok güzel, çok büyük" diye konuştu.

"BUGÜN EN GÜZEL GÜNÜM OLABİLİR"

Hazal Azra Konuk (8), "Burada tramboline bindim. O kadar eğlenceli ki. Bugün en güzel günüm olabilir" dedi.