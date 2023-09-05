Ataşehir'de Spor Salonunda Çıkan Yangın Korku Yarattı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, ATAŞEHİR'de, bir spor salonunda başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 4 binaya sıçradı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken,yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın saat 11.45 sıralarında Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bulunan iki katlı bir spor salonunda başladı. İddiaya göre yangın rüzgarın da etkisiyle kısa süre de büyüyerek çevrede bulunan 4 binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yerden ve merdiven araçları yardımıyla yangına müdahale etti. Yangında, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.Ekipler çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.Polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliğini aldı. Yangın dron ile havadan görüntülenirken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.