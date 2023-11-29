Ataşehir'de Şiddetli Yağış Sonucu Caddeyi Su Bastı

ATAŞEHİR'de şiddetli yağış sonucu caddeyi su bastı. Bir taksi suda mahsur kaldı, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde Anadolu yakasında etkisini sürdürmeye devam etti. Ataşehir Yenişehir Mahallesi Albayrak Caddesi'nde daha önce de tıkanan yol, sağanak yağmurla birlikte tekrar tıkandı. Yolda biriken su sebebiyle araçlar güçlükle ilerledi. Caddede biriken su içinde bir taksi mahsur kaldı. Taksi sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarılırken taksi çekiciyle sudan çıkartıldı.