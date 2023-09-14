Ataşehir'de Restoran Yangınında Yatalak Hasta Tahliye Edildi

Ataşehir'de bir restoranın bacasında çıkan yangın, üst katlara ve yan binaya sıçradı. Yangın sırasında yan binadaki yatalak bir hasta tahliye edildi.

ATAŞEHİR'DE 5 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan binaya sıçradı. Yangında yan binadaki yatalak bir hasta, çevredekiler tarafından tahliye edildi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Baysal Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan binaya sıçradı. Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemi aldı.Yan tarafında bulunan bir binada bulunan yatalak hasta, yoğun dumandan etkilendi. Binaya girenler yatalak hastayı battaniye sarılı bir şekilde dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen hasta, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Görgü tanığı Emin Büyüktaş, "Alt katta yangın başladı. Küçük küçük yanıyordu. Ekipler gelene kadar kısa bir sürede büyüdü" dedi.