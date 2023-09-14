Ataşehir'de restoran yangını

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL ATAŞEHİR Kayışdağı Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam