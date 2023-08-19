Ataşehir'de Marangoz Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Ataşehir'de bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.