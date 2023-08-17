Ataşehir'de İnşaat Alanı Su Baskınına Uğradı

Ataşehir'de inşaatın temel açma işlemi sırasında iş makinesi su borusunu patlattı ve inşaat alanı suyla dolup göle döndü. İSKİ ekipleri olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

Ataşehir'de inşaatın temel açma işlemi yapılırken, iş makinesi su borusunu patlattı. İnşaat alanı göle döndü.

Olay, sabah saatlerinde Ferhatpaşa Mahellesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel açma işlemi yapan iş makinesi İski'ye ait su borusunu patlattı. Tazyikli akan su inşaat temelini doldurdu. Yaklaşık iki metre olan temel su ile dolup göle döndü. Saatlerce akan su, alanı doldurduktan sonra taşarak yola aktı. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri gelip çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışması sürüyor.