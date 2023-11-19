Ataşehir'de Hurda Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ATAŞEHİR'de hurda deposunda çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, bitişiğindeki binaya sıçramadan söndürdü.

Yangın saat 13.00 sıralarında, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Çankırı Sokak üzerinde bulunan hurda deposunda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Ataşehir, Maltepe ve Erenköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri, deponun bitişiğinde bulunan 4 katlı binaya sıçramadan söndürdü. Deponun alevli şekilde yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hurda deposunun bitişiğindeki 4 katlı binanın sahibi Fadıl Ülver, Stres, endişe, korku yaşadık. Sağlıkla ilgili sıkıntı yok. Maddi zarar var. Herhalde plastik ya da akaryakıt menşeili bir şey olsa gerek. Çok çabuk ilerlemiş. veya elektrik de olabilir. dedi.