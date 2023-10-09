Ataşehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı
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Yaşam Haberleri
İstanbul Ataşehir'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çatıya da sıçradı ve bina sakinleri tahliye edildi. Yangında maddi hasar meydana geldi.
İstanbul Ataşehir'de, bir binada çıkan ve çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenisahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sirayet ederken, bina sakinleri evlerini tahliye etti.
İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının başladığı dairede ve çatıda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam