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Ataşehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Ataşehir'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çatıya da sıçradı ve bina sakinleri tahliye edildi. Yangında maddi hasar meydana geldi.