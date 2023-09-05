Ataşehir'de spor salonunda başlayıp 3 binaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını gören bir vatandaş, 'Şükür herhangi bir yaralanma can kaybı yok' dedi.

Ataşehir'de 3 binaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

İSTANBUL - Ataşehir'de spor salonunda başlayıp 3 binaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını gören bir vatandaş, "Şükür herhangi bir yaralanma can kaybı yok" dedi.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde 12.00 sıralarında bir spor salonunda çıkan ve 3 binaya daha sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını gören vatandaşlar, "Elektrik kontağından çıkmış. Spor salonu burası. Ondan dolayı arkada tarafa komple sıçradı" dedi. Çevrede bulunan bir vatandaş, "Spor salonu demişlerdi gerisini bilmiyorum. Geldiğimde yangın başlamıştı. Ben ilk geldiğimde burası yanıyordu daha sonra arkaya da sıçradı" dedi. Yangının spor salonundan çıktığını belirten bir vatandaş, "Yangın sonra yemekhaneye sirayet etti ondan sonra öbür binalara sıçradı. Şükür herhangi bir yaralanma can kaybı yok" dedi.