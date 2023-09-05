Ataşehir'de 3 binaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - Ataşehi'de spor salonunda başlayan ve çevredeki 3 binayı saran yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Spor salonunun elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, çevrede bulunan 3 binaya daha sıçradı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binalarda maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmasına devam eden ekipler, yangının neden çıktığını da araştırıyor.