Ataşehir'de spor salonunda başlayan yangın, 3 binaya sıçradı. Yangının çıkış anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ataşehir'de 3 binanın büyük hasar görmesine neden olan yangının ilk anları güvenlik kamerasına yansıdı

Ataşehir dün öğle saatlerinde spor salonunda başladığı öne sürülen yangın 3 binaya sıçramıştı. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatte söndürebildi.

Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış anı spor salonundaki kameraya ve spor yapmak için salona gelen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatıda başlayan yangını kısa sürede büyüdüğü görülüyor. Yangına salondakiler yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği görülüyor.