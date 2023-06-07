Ataşehir Belediyesi 14. Çevre Festivali Başlıyor

Ataşehir Belediyesi 14. Çevre Festivali, 10 Haziran'da başlıyor. "Kentte Yeşil Geleceğimiz" temasıyla Amfili Park'ta gerçekleşecek ve 2 gün sürecek festival kapsamında atölyeden söyleşiye, konserden spor aktivitelerine kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi 14. Çevre Festivali, 10 Haziran'da başlıyor. "Kentte Yeşil Geleceğimiz" temasıyla Amfili Park'ta gerçekleşecek ve 2 gün sürecek festival kapsamında atölyeden söyleşiye, konserden spor aktivitelerine kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi 14. Çevre Festivali'ni "Kentte Yeşil Geleceğimiz" temasıyla 10-11 Haziran günlerinde Ataşehir Amfili Park'ta gerçekleştirecek.

Festivalde doğaya emek veren sivil toplum kuruluşları, dernek, topluluklar, çevre aktivistleri ve gençler stantları ile yer alacak. 7'den 70'e her yaştan katılımcıya açık olan festivalde, atölyeler, söyleşiler, doğa çalışmaları ve konser gibi birçok etkinlik düzenlenecek.