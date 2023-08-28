Atakum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı ve Konser Programıyla Kutlanacak

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve ADD Samsun Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek fener alayı ve konser programıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Atakum'da coşkuyla kutlanacak.

Atakum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve ADD Samsun Şubesi iş birliğiyle düzenlenecek fener alayı ve konser programı ile kutlanacak.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek programla Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Atakum'da coşkuyla kutlanacak.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Etkinlikler, 30 Ağustos günü saat 20.30'da Çobanlı İskelesi önünde başlayacak. Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları fenerlerle Vatan Caddesi Kavşağı'na kadar ışıl ışıl "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirecek.

MÜZİK ZİYAFETİ

Fener alayının ardından ise saat 21.30'da Pelitköy Atatürk Spor Kompleksi, müzik dolu bir geceye ev sahipliği yapacak. DJ İnanç Seven'in müziğiyle açılışını yapacağı gecede sanatçı Kaan Uğur Yücekent de sahne performansıyla izleyicilere müzik ziyafeti sunacak.