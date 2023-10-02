Atakum Belediyesi Yağışlardan Etkilenen Vatandaşlar İçin Harekete Geçti

Atakum Belediyesi, şiddetli yağışlar sonrasında olumsuz durumları en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sel ve su taşkınları yaşanan bölgelerde temizlik ve su tahliyesi çalışmaları yapıyor.

Atakum Belediyesi, tüm birimlerini yağışlardan etkilenen vatandaşlar için harekete geçirdi. İhtiyaç duyulan noktalara zaman kaybetmeden ulaşan ekipler, yağışların etkilerini en aza indirmek için aralıksız çalışıyor.

Atakum Belediyesi şiddetli yağış uyarılarının ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Vatandaşları alınması gereken tedbirler konusunda uyaran belediye yetkilileri, yağışlar sonrasında yaşanabilecek olumsuz durumlar için kriz masası oluşturdu.

MERKEZ VE KIRSAL MAHALLELERDE YOĞUN MESAİ

Yağışların başlamasıyla vatandaşlarla sürekli iletişim halinde kalan ekipler, sorun yaşanan yerleri tek tek tespit etti. Alınan bilgiler doğrultusunda çok sayıda personel; kentte sel ve su taşkınları yaşanan bölgelere yönlendirildi. Su tahliyesinin yanı sıra çamurlaşan alanların temizliğini yapan görevliler, kentin merkez ve kırsal mahallelerinde yoğun mesai harcıyor. Ekipler, ulaşımın aksamaması için de ihtiyaç duyulan her noktaya iş makinelerini ulaştırıyor.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediyenin sosyal medya hesaplarında yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Akşam saatlerinde başlayan ve ilçe genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağıştan olumsuz etkilenen tüm komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek adına büyük fedakarlıkla mücadele eden çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."