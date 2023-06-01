Atakum Belediyesi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi Depremzedelere Yönelik Etkinlik Düzenliyor

Atakum Belediyesi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğiyle kentte yaşamını sürdüren depremzede ailelere yönelik düzenlenen 'Şehrimde Dört Hafta' etkinliği devam ediyor. İkinci haftada çocuklar ve aileleri için 'Birlikte Eğleniyoruz' ve 'Birlikte Çikolata Yapıyoruz' etkinlikleri düzenlendi. Proje, 'Sanatla Buluşuyoruz' etkinliği ile devam edecek.

Atakum Belediyesi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğiyle kentte yaşamını sürdüren depremzede ailelere yönelik düzenlenen 'Şehrimde Dört Hafta' etkinliği devam ediyor.

Atakum Belediyesi ile Özgecan Kadın Danışma Merkezi ortaklığında depremzede ailelere yönelik düzenlenen Şehrimde Dört Hafta projesinde ikinci hafta tamamlandı. Afet bölgesinden gelen vatandaşların yaşadıkları kente uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla başlatılan projede, çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

20 anne, 6-12 yaş aralığında çocuklar ve eşlere yönelik hazırlanan programın ilk etkinliği, 'Birlikte Eğleniyoruz' başlığı altında yapıldı. Katılımcılar, halat çekme, çuval yarışı, mendil kapmaca, kaşıkla yumurta taşıma gibi oyunların ve Kukla Atölyesi'nin yer aldığı programda eğlendi.

Programda ikinci hafta, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nin atölyelerinde 'Birlikte Çikolata Yapıyoruz' etkinliği ile devam etti. Çocuklar, anneleriyle katıldıkları etkinlikte, ustalarından çikolata yapmanın inceliklerini öğrendi.

Şehrimde Dört Hafta projesi, 'Sanatla Buluşuyoruz' etkinliği ile sürecek. Tiyatro sanatçısı Osman Doğan'ın Nasreddin Hoca'yı canlandıracağı interaktif tiyatro oyununda, katılımcıları eğlenceli anlar bekleyecek. 'Şehrimizi Tanıyoruz' başlığı altında düzenlenecek şehir turunda ise sırasıyla Özgecan Kadın Danışma Merkezi, Atakum Sahili, Amisos Tepesi, Bandırma Gemisi ve Oyuncak Müzesi ziyaret edilecek. Şehir turu, Ömer Halisdemir Parkı'nda sona erecek.