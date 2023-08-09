Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi'nden Aşure Etkinliği

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle sosyal dayanışma ve geleneksel değerlerin yaşatılması amacıyla aşure etkinliği gerçekleştirildi. Başkan Deveci, yurttaşlara tek tek aşure ikram ederek dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle sosyal dayanışma ve geleneksel değerlerin yaşatılması amacıyla aşure etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte yurttaşlara tek tek aşure ikram eden Başkan Deveci, "Toplum olarak birbirimize destek olmalı ve dayanışmayı en güçlü şekilde yaşatmalıyız" dedi.

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle Mimarsinan Kent Pazarı'nda aşure etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, kent konseyi gönüllüleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Sosyal dayanışma ve geleneksel değerlerin yaşatılması amacıyla yapılan etkinlikte Başkan Deveci, yurttaşlara tek tek aşure ikram etti.

Aşurenin kültürel bir zenginlik olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, şunları söyledi:

"Muharrem ayı, sadece dini bir anlam taşımakla kalmayıp aynı zamanda dayanışma, hoşgörü ve birlikte olma duygularını pekiştirdiğimiz özel bir dönemdir. Biz, bu anlamlı ayı geleneklerimize sahip çıkmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için çok önemsiyoruz. Birlikte olmanın, bir arada paylaşmanın ve sevgi dolu anılar biriktirmenin önemi çok büyük. Toplum olarak birbirimize destek olmalı ve dayanışmayı en güçlü şekilde yaşatmalıyız."