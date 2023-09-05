Atakum Belediyesi Şiddetli Yağışlar Sonrası Çalışmalarını Sürdürüyor

Atakum Belediyesi, şiddetli yağışlar sonrasında kentte hayatın bir an önce normale dönmesi için yoğun mesai harcıyor. Belediye ekipleri, iş makineleriyle kentin dört bir yanında çalışma yürütüyor.

Atakum Belediyesi, şiddetli yağışlar sonrasında kentte hayatın bir an önce normale dönmesi için yoğun mesai harcıyor. Belediye ekipleri, iş makineleriyle kentin dört bir yanında çalışma yürütüyor.

Atakum Belediyesi ekipleri, vatandaşların bir an önce normal yaşamlarına dönmeleri için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, su birikintilerinin tahliyesini yapmanın yanı sıra selin taşıdığı topraklarla çamurlaşan alanları özenle temizliyor. Kent genelinde hasar gören mazgalların tıkanıklarının giderilmesi ile bakım çalışmaları da yürütülüyor. Atakum'un merkez ve kırsal mahallelerinde, yağışlardan etkilenen vatandaşlara destek olmak için belediyenin farklı birimlerinden çok sayıda personel görev alıyor.

"DAYANIŞMA ZAMANI"

Çalışmaları yakından takip edip, sık sık sahaya çıkıp teknik ekipten bilgi alan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Küresel ısınmanın ve mevsim değişikliklerinin etkilerini ağır bir şekilde görmekteyiz. Son yağışlardan Atakum'da 200 aile etkilendi. Ekiplerimiz, 7/24 sahada ve kentin dört bir yanında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her yere ulaşıyor. Zaman dayanışma zamanı. Komşularımızın yaralarını sarana kadar çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.